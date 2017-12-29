Число пострадавших палестинцев в результате столкновений с полицией Израиля превысило 300

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Число палестинцев, получивших травмы во время столкновений с израильской армией в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, достигло 303.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сектора Газа и палестинского Красного Полумесяца.

В ведомстве отметили, что в секторе Газа были зафиксированы 170 пострадавших, «из них 50 получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы анклава, пятеро были ранены тяжело».

В Красном Полумесяце рассказали, что оказали помощь 133 палестинцам на Западном берегу реки Иордан. 

Ранее сообщалось, что по крайней мере 176 палестинцев получили травмы в столкновениях с полицией Израиля.

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