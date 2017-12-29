СМИ: 176 палестинцев пострадали во время акций протеста на Западном берегу реки Иордан
Об этом информирует Al Mayadeen.
Изначально Минздрав Палестины сообщил о 133 пострадавших палестинцах, позднее стало известно, что ещё 43 человека были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что около 3,7 тыс. палестинцев приняли участие в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.