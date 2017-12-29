СМИ: 176 палестинцев пострадали во время акций протеста на Западном берегу реки Иордан

По крайней мере 176 палестинцев получили травмы в столкновениях с полицией Израиля во время демонстраций в городах Западного берега реки Иордан.

Об этом информирует Al Mayadeen.

Изначально Минздрав Палестины сообщил о 133 пострадавших палестинцах, позднее стало известно, что ещё 43 человека были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что около 3,7 тыс. палестинцев приняли участие в столкновениях с армией Израиля на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.