Посол: Россия и Ватикан не согласны с решением США по Иерусалиму

Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил о близости позиций с Ватиканом относительно решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

«Более того, если говорить о судьбе и статусе Иерусалима, то легко заметить, что у Ватикана как государства, у Святого престола как центра католической церкви, у Русской православной церкви и у Российской Федерации позиции по данной проблеме весьма близки. Во-первых, все мы исходим из необходимости сделать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами эффективным», — цитирует РИА Новости Авдеева.

Он также прокомментировал заявление папы Франциска, что Иерусалим должен по-прежнему иметь особый статус.

«Здесь просматривается чёткое несогласие с решением США. У нас та же позиция», — добавил посол.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.