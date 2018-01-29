Госдеп: США продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы

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Представитель Госдепартамента заявил, что администрация США не откажется от давления на власти Венесуэлы до тех пор, пока в стране не восстановится «демократический порядок».

«Мы по-прежнему занимаем решительную позицию в деле уважения демократии и прав человека. Госсекретарь продолжит выступать за более пристальное внимание стран региона, партнёров США к многочисленным кризисам в Венесуэле», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он также подчеркнул, что американская сторона планирует «продолжать оказывать давление на коррумпированный режим Мадуро с целью восстановить демократический порядок».

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила о том, что госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон 1 февраля 2018 года отправится в турне по странам Латинской Америки для привлечения внимания к ситуации в Венесуэле.

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