Госдеп: США продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы
«Мы по-прежнему занимаем решительную позицию в деле уважения демократии и прав человека. Госсекретарь продолжит выступать за более пристальное внимание стран региона, партнёров США к многочисленным кризисам в Венесуэле», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Он также подчеркнул, что американская сторона планирует «продолжать оказывать давление на коррумпированный режим Мадуро с целью восстановить демократический порядок».
Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила о том, что госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон 1 февраля 2018 года отправится в турне по странам Латинской Америки для привлечения внимания к ситуации в Венесуэле.