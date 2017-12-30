Более 50 тысяч человек остались без электричества в Канаде из-за ледяного дождя

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Около 56 тысяч жителей остались без электричества в канадской провинции Британская Колумбия из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе электрокомпании BC Hydro.

«В настоящее время около 56 тыс. потребителей без света. Среди наиболее пострадавших мест Абботсфорд и Мишен», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, ледяной дождь привёл к обрушению деревьев и порыву линий электропередачи в регионе.

Ранее 75 тыс. жителей остались без электричества в Канаде из-за снегопада. 

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