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Захарова: по логике Госдепа США покушение на Трампа является демократией

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Слова главы пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера о России подразумевают, что покушение на Дональда Трампа является проявлением демократии.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого Миллер сказал, что России не угрожает Запад, а то, что Кремль воспринимает как угрозу, «является демократией».

«Получается, и о покушении на Трампа тоже можно сказать: то, что одни воспринимают в качестве угрозы, является демократией?» — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы для России, исходящие от западных стран.

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