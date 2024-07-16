Лавров: для урегулирования на Украине Запад должен перестать угрожать России
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».
«Урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления», — передаёт ТАСС слова Лаврова.
Ранее Лавров заявил, что США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта.