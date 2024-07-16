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Лавров: для урегулирования на Украине Запад должен перестать угрожать России

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Для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы, исходящие в сторону России от западных стран.
Лавров: для урегулирования на Украине Запад должен перестать угрожать России
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«Урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евро-атлантического направления», — передаёт ТАСС слова Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта.

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