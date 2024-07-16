Лавров: США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта
- РИА Новости
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совбезе ООН, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», передаёт ТАСС.
«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники… это крайне опасное заблуждение», — считает он.