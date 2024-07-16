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Лавров: США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта

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Администрация американского президента Джо Байдена пребывает в опасном заблуждении, думая, что в случае новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.
Лавров: США ошибаются, когда думают, что не пострадают от глобального конфликта
  • РИА Новости

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Совбезе ООН, выступая во время министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», передаёт ТАСС.

«В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники… это крайне опасное заблуждение», — считает он.

Ранее Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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