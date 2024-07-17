МИД: Запад выдумал соглашения о гарантиях безопасности, чтобы не принимать Киев в НАТО
Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Они были придуманы странами Запада, чтобы не принимать Киев в альянс, успокоить расстроенное этим украинское руководство и заставить его продолжать вооружённое противостояние с Россией», — сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.