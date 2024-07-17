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МИД: Запад выдумал соглашения о гарантиях безопасности, чтобы не принимать Киев в НАТО

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Страны Запада придумали так называемые соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы не принимать Киев в НАТО.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Они были придуманы странами Запада, чтобы не принимать Киев в альянс, успокоить расстроенное этим украинское руководство и заставить его продолжать вооружённое противостояние с Россией», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

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