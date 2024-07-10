RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: пока рано говорить о том, когда Украина станет членом НАТО

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.
Столтенберг: пока рано говорить о том, когда Украина станет членом НАТО
  • Gettyimages.ru

«Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, страны согласуют по итогам саммита большой пакет, включая новые соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому откажут «как нежеланному жениху».

Саммит альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Всем журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на мероприятие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить