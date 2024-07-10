Столтенберг: пока рано говорить о том, когда Украина станет членом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.

«Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдёт», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, страны согласуют по итогам саммита большой пакет, включая новые соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что на саммите НАТО Владимиру Зеленскому откажут «как нежеланному жениху».

Саммит альянса проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Всем журналистам РИА Новости и Sputnik отказали в аккредитации на мероприятие.