НАТО отказало журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса
Об этом сообщает РИА Новости.
Как сказано в материале, российские корреспонденты заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию.
При этом все журналисты из России получили отказ от альянса без объяснения причин.
В Белом доме и Госдепартаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении аккредитации.
1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает отказ в аккредитации на саммит НАТО в США журналистам газеты «Известия».