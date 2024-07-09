НАТО отказало журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса

НАТО отказало всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который состоится 9 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в материале, российские корреспонденты заблаговременно прошли необходимую регистрацию и в установленные сроки подали запросы на аккредитацию.

При этом все журналисты из России получили отказ от альянса без объяснения причин.

В Белом доме и Госдепартаменте проигнорировали запросы агентства прокомментировать отказ в предоставлении аккредитации.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает отказ в аккредитации на саммит НАТО в США журналистам газеты «Известия».