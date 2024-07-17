Медведев допускает, что Украины к 2034 году уже не будет
По его словам, нельзя исключать, что именно этим обусловлены слова генсека альянса Йенса Столтенберга.
«Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых — и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404», — отметил Медведев.
Также, по его мнению, смена генсека НАТО ничего не изменит.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы.