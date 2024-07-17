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Медведев допускает, что Украины к 2034 году уже не будет

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Украина может уже перестать существовать к 2034 году, когда её якобы планируют принять в НАТО, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью сайту «Аргументы и Факты».

По его словам, нельзя исключать, что именно этим обусловлены слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых — и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404», — отметил Медведев.

Также, по его мнению, смена генсека НАТО ничего не изменит.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы.

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