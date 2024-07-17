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Медведев заявил, что смена генсека НАТО ничего не изменит

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью сайту «Аргументы и Факты», что смена генсека НАТО ничего не изменит для России.

При этом он назвал будущего генсека альянса Марка Рютте «типичным представителем радужной Голландии». 

«Сама страна происхождения генсека НАТО для России не имеет никакого значения. Это априори лишённый самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона», — подчеркнул Медведев.

Также Медведев заявил, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать на страны-участницы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что послы стран — членов Североатлантического альянса утвердили Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря НАТО.

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