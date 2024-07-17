Лавров заявил главе МИД Швейцарии об обречённости западных ультиматумов России
Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.
«Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обречённость попыток коллективного Запада предъявлять России различного рода ультиматумы», — передаёт ведомство.
Ранее Лавров назвал встречу с Кассисом интересной.
Также Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели переговоры на полях ООН в Нью-Йорке.