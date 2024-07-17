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Лавров заявил главе МИД Швейцарии об обречённости западных ультиматумов России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил об обречённости ультиматумов коллективного Запада Москве.

Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

«Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обречённость попыток коллективного Запада предъявлять России различного рода ультиматумы», — передаёт ведомство.

Ранее Лавров назвал встречу с Кассисом интересной.

Также Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели переговоры на полях ООН в Нью-Йорке.

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