Лавров заявил главе МИД Швейцарии об обречённости западных ультиматумов России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил об обречённости ультиматумов коллективного Запада Москве.

Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

«Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обречённость попыток коллективного Запада предъявлять России различного рода ультиматумы», — передаёт ведомство.

Ранее Лавров назвал встречу с Кассисом интересной.

Также Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели переговоры на полях ООН в Нью-Йорке.