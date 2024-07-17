Россия и Иран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кяни подтвердили настрой на укрепление отношений, выходящих на новый уровень стратегического партнёрства.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД России.

Отмечается, что также предметно обсуждалась обстановка, складывающаяся вокруг палестино-израильского конфликта.

Стороны акцентировали своё внимание на необходимости предотвращения дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.

Ранее избранный иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем.

Также Лавров провёл встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и заявил об обречённости ультиматумов коллективного Запада Москве.