Россия и Иран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений
Информация об этом появилась в Telegram-канале МИД России.
Отмечается, что также предметно обсуждалась обстановка, складывающаяся вокруг палестино-израильского конфликта.
Стороны акцентировали своё внимание на необходимости предотвращения дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.
Ранее избранный иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем.
Также Лавров провёл встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и заявил об обречённости ультиматумов коллективного Запада Москве.