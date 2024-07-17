SpaceX переместит свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас из-за закона об ЛГБТ

SpaceX перенесёт свою штаб-квартиру в штат Техас в связи с принятием в Калифорнии закона, поощряющего школы защищать права ЛГБТ*.

Об этом основатель американской компании Илон Маск написал в соцсети Х.

«Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали и были направлены против как семей, так и компаний, SpaceX переносит свою штаб-квартиру...» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 августа в Германии вступает в силу так называемый закон о самоопределении, согласно которому из-за ошибки в употреблении местоимений при выборе из «60 полов»* можно получить штраф до €10 тыс.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.