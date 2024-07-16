Welt: немцев будут штрафовать за ошибки в употреблении местоимений среди «60 полов»
Об этом пишет Die Welt.
По словам чиновников, штраф могут назначить, только если «намеренно причиняется вред путём раскрытия предыдущего пола».
При этом отмечается, что активисты могут интерпретировать это в свою пользу.
Ранее парламент Грузии одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*.
Также сообщалось, что в Казахстане рассмотрят вопрос запрета пропаганды ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.