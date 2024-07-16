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Welt: немцев будут штрафовать за ошибки в употреблении местоимений среди «60 полов»

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С 1 августа в Германии вступает в силу так называемый закон о самоопределении, согласно которому из-за ошибки в употреблении местоимений при выборе из «60 полов»* можно получить штраф до €10 тыс.

Об этом пишет Die Welt.

По словам чиновников, штраф могут назначить, только если «намеренно причиняется вред путём раскрытия предыдущего пола».

При этом отмечается, что активисты могут интерпретировать это в свою пользу.

Ранее парламент Грузии одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Также сообщалось, что в Казахстане рассмотрят вопрос запрета пропаганды ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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