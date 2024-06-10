В Казахстане рассмотрят вопрос запрета пропаганды ЛГБТ

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тыс. подписей и теперь будет официально рассмотрена властями республики.

Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры и информации Казахстана. Отмечается, что ведомство организует деятельность рабочей группы, включающей «представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений». Ранее власти Грузии внесли на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*. Также Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 млн руб. онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*-отношений. * ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.