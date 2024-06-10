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В Казахстане рассмотрят вопрос запрета пропаганды ЛГБТ

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Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республике Казахстан» собрала необходимые 50 тыс. подписей и теперь будет официально рассмотрена властями республики.

Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры и информации Казахстана.

Отмечается, что ведомство организует деятельность рабочей группы, включающей «представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений».

Ранее власти Грузии внесли на рассмотрение пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Также Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 млн руб. онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*-отношений.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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