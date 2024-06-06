Суд оштрафовал «Кинопоиск» из-за ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1,5 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*-отношений.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

«Суд признал ООО «Кинопоиск» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП России, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — заявил собеседник.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.