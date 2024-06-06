Суд оштрафовал «Кинопоиск» из-за ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
«Суд признал ООО «Кинопоиск» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП России, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — заявил собеседник.
Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.