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МИД: Россия учитывает отход Швейцарии от нейтралитета при выстраивании отношений

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Россия в выстраивании двусторонних отношений учитывает прогрессирующий отход Швейцарии от принципов нейтралитета на фоне присоединения Берна к антироссийским санкциям.

Об этом говорится в Telegram-канале МИД России по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

«Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — передаёт министерство.

Также Лавров заявил главе МИД Швейцарии об обречённости западных ультиматумов России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета.

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