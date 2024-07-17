МИД: Россия учитывает отход Швейцарии от нейтралитета при выстраивании отношений
Об этом говорится в Telegram-канале МИД России по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.
«Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — передаёт министерство.
Также Лавров заявил главе МИД Швейцарии об обречённости западных ультиматумов России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета.