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Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета

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Швейцария отходит от позиции нейтралитета, так как не пригласила представителей России на конференцию по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета
  • РИА Новости

«Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции. — RT)», — сказал он.

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) ранее призвала пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня.

До этого китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.

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