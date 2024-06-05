Песков заявил, что Швейцария отходит от нейтралитета

Швейцария отходит от позиции нейтралитета, так как не пригласила представителей России на конференцию по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, таким образом Швейцария отходит от своей, собственно, многолетней, давней традиционной, основанной на нейтралитете (позиции. — RT)», — сказал он.

Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) ранее призвала пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня.

До этого китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.