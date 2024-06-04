Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на саммит по Украине
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«UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России», — говорится в заявлении партии.
Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.