Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) призвала пригласить Россию на конференцию по Украине 15 и 16 июня.

«UDC призывает к участию всех сторон в конфликте и к тому, чтобы не создавалось впечатление, что Швейцария организует конференцию для противников России», — говорится в заявлении партии.

Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.