В Минэнерго рассказали о способах России помочь Африке в области энергетики

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников рассказал, как российская сторона может помочь Африке в «борьбе с энергетической бедностью».

«Очень большой энергодефицит на Африканском континенте. Здесь я бы поставил вопрос о борьбе с энергетической бедностью», — сказал он.

По его словам, Россия обладает хорошими знаниями и технологиями в области разведки энергоресурсов.

«Помимо этого, у нас накоплен большой опыт в строительстве гидро- и тепловых станций на различных энергетических ресурсах», — отметил Мочальников.

Он отметил, что в первую очередь, конечно же, необходимо найти соответствующие ресурсы на континенте и задействовать весь его гидропотенциал.

Ранее сообщалось, что Фонд Росконгресс выступит стратегическим партнёром Африканской энергетической недели, которая состоится 4—8 ноября в Кейптауне.