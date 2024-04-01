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Форум Росконгресс станет стратегическим партнёром Африканской энергетической недели

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Фонд Росконгресс выступит стратегическим партнёром Африканской энергетической недели, которая состоится 4—8 ноября в Кейптауне.
Форум Росконгресс станет стратегическим партнёром Африканской энергетической недели
  • Gettyimages.ru
  • © Allan Baxter

Соответствующее соглашение с Африканской энергетической палатой было подписано на площадке Российской энергетической недели в октябре 2023 года.

«Электроэнергетика — одно из важнейших направлений сотрудничества России и стран Африканского континента: проекты в этой сфере прорабатываются с 16 странами Африки», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, за последние годы деловые мероприятия, состоявшиеся в России, в том числе саммит и экономический форум Россия — Африка, Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя, показали, что представители стран континента видят большие перспективы в сотрудничестве с Россией.

Как отметил Кобяков, это интерес взаимный.

«Возлагаю большие надежды на сотрудничество с Фондом Росконгресс в рамках Африканской энергетической недели — главного события в Африке в сфере энергетики», — сказал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

Он выразил надежду на дальнейшую совместную работу в качестве стратегических партнёров.

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