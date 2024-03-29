DPA: удар по ВС Франции на Украине не будет основанием для коллективного ответа

Экспертное сообщество бундестага пришло к выводу, что размещение страной НАТО своих военных на Украине не сделает остальных участников альянса стороной конфликта, сообщает Welt со ссылкой на исследовательскую службу парламента.

По мнению немецких экспертов, если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке, а не в рамках заранее объявленной операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, то другие государства военного блока не становятся сторонами конфликта, говорится в тексте анализа, который изначально попало в распоряжение DPA.

Вместе с этим, если войска государства-члена НАТО участвуют в конфликте на Украине и подвергаются атаке со стороны России, то это не подпадает под действие пятой статьи Договора НАТО о коллективной безопасности, считают немецкие аналитики.

При этом в бундестаге полагают, что военное вмешательство французских сухопутных войск в военные действия на Украине «допустимы в соответствии с международным правом», в том числе со статьёй 51 Устава ООН.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России. Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.