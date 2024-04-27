Осуждённому за наёмничество участнику СВО из Киргизии дадут убежище в России
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — написала она.
Волк отметила, что при наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приёме мужчины в российское гражданство.
Ранее Аскар Кубанычбек сумел добраться до Москвы и попросил гражданство России. RT направил запрос в МВД с просьбой оказать помощь ветерану СВО.