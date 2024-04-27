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Осуждённому за наёмничество участнику СВО из Киргизии дадут убежище в России

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Гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, которого в родной стране осудили по делу о наёмничестве из-за участия в СВО, предоставят временное убежище в России.
Осуждённому за наёмничество участнику СВО из Киргизии дадут убежище в России
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — написала она.

Волк отметила, что при наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приёме мужчины в российское гражданство.

Ранее Аскар Кубанычбек сумел добраться до Москвы и попросил гражданство России. RT направил запрос в МВД с просьбой оказать помощь ветерану СВО.

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