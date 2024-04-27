Песков заявил, что участь Зеленского уже предрешена
- РИА Новости
Фрагмент со словами официального представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Соответствующее заявление было сделано в ходе интервью Пескова для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Зарубин, беседовавший с Песковым, отметил, что развёрнутый комментарий пресс-секретаря выйдет 28 апреля в указанной программе.
Ранее Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет.