Губернатор Старовойт рассказал об атаках на Курскую область со стороны ВСУ
- РИА Новости
Соответствующую информацию глава региона разместил в своём Telegram-канале.
«Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — заявил губернатор.
Средства РЭБ обезвредили вражеские БПЛА рядом с селом Николаево-Дарьино Суджанского района, деревней Гордеевка Кореневского района, посёлком Новый Путь и деревней Елизаветовка Глушковского района, пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района.
По выявленным позициям ВСУ армия России наносила ответные удары.
Ранее Центральный рынок Курска получил повреждения от украинских БПЛА.