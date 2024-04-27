RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Старовойт рассказал об атаках на Курскую область со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаках на регион со стороны ВСУ, которые произошли 27 апреля.
Губернатор Старовойт рассказал об атаках на Курскую область со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Соответствующую информацию глава региона разместил в своём Telegram-канале.

«Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — заявил губернатор.

Средства РЭБ обезвредили вражеские БПЛА рядом с селом Николаево-Дарьино Суджанского района, деревней Гордеевка Кореневского района, посёлком Новый Путь и деревней Елизаветовка Глушковского района, пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района.

По выявленным позициям ВСУ армия России наносила ответные удары.

Ранее Центральный рынок Курска получил повреждения от украинских БПЛА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить