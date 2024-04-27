Губернатор Старовойт рассказал об атаках на Курскую область со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об атаках на регион со стороны ВСУ, которые произошли 27 апреля.

РИА Новости

Соответствующую информацию глава региона разместил в своём Telegram-канале. «Были обстреляны посёлки Тёткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — заявил губернатор. Средства РЭБ обезвредили вражеские БПЛА рядом с селом Николаево-Дарьино Суджанского района, деревней Гордеевка Кореневского района, посёлком Новый Путь и деревней Елизаветовка Глушковского района, пунктом пропуска «Крупец» Рыльского района. По выявленным позициям ВСУ армия России наносила ответные удары. Ранее Центральный рынок Курска получил повреждения от украинских БПЛА.