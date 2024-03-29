Посольство России в США начало киномарафон, приуроченный ко Дню Победы

Российское посольство в Соединённых Штатов начало марафон фильмов о Великой Отечественной войне. Он приурочен ко Дню Победы.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сегодня начинаем целый марафон фильмов о Великой Отечественной войне. Эта акция в преддверии Дня победы», — рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, по мере того, как время уходит, на окопах вырастают деревья, трава, всё меньше людей помнят о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны.

Так, первой в дипведомстве показали картину «В августе 44-го», далее в планах «28 панфиловцев» и «Офицеры».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о том, кто из зарубежных лидеров может посетить Москву для участия в параде Победы, преждевременны.