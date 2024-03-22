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Россия ввела санкции против 56 граждан Канады

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Россия в ответ на вводимые санкции против представителей власти, российских учёных и гражданского общества запретила въезд в страну 56 канадским гражданам.
Россия ввела санкции против 56 граждан Канады
  • AP

«Речь идёт о лицах, деятельно вовлечённых по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА* и дивизии «Галичина», включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я. Гуньки, бизнесменах и главах компаний, которые причастны к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участниках раздуваемой властями русофобской кампании», — заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что контрмеры носят избирательный характер и чётко отделяют народ Канады от его правителей.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов назвал бессмысленной военную помощь Канады Украине.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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