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Пресс-офис президента ЮАР: Зеленского не ожидают с визитом в Южную Африку

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Владимира Зеленского не ожидают в ЮАР с визитом до президентских выборов, которые состоятся в республике в конце мая. 
Пресс-офис президента ЮАР: Зеленского не ожидают с визитом в Южную Африку
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.

Магвенья прокомментировал сообщения в СМИ о возможном визите Зеленского в ЮАР.

«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сказал он.

В феврале сообщалось, что лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой.

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