Пресс-офис президента ЮАР: Зеленского не ожидают с визитом в Южную Африку
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенью.
Магвенья прокомментировал сообщения в СМИ о возможном визите Зеленского в ЮАР.
«До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов», — сказал он.
В феврале сообщалось, что лидеры семи африканских стран — участниц мирной инициативы по Украине намерены посетить с визитом Украину и Россию и убедить Владимира Зеленского в необходимости начать переговоры с Москвой.