В Монголии повысили уровень ЧС из-за массовой гибели домашнего скота

В Монголии повысили уровень чрезвычайно ситуации из-за массовой гибели домашнего скота — число погибших животных приблизилось к 4 млн голов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление специальной государственной комиссии страны по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 марта в стране погибло от голода и холода 3 млн 925 тыс. 734 голов домашнего скота. Самый высокий падеж в аймаке (регионе) Сухэ-Батор, где умерло 1 млн 157 тыс. животных. Это вынуждает нас перейти с повышенного на высокий уровень готовности к чрезвычайным ситуациям», — сказал секретарь госкомиссии, полковник Баярхуугийн Тувшинсайхан.

По его словам, по всей Монголии ведётся работа по расчистке и открытию дорог и перевалов, заваленных снегом, а также осуществляется доставка кормов около 140 тыс. пострадавшим животноводческим хозяйствам.