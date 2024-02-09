Захарова ответила на утверждения Данилова, что пленных не было в сбитом Ил-76
- РИА Новости
Её слова приводит РИА Новости.
«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?» — отметила Захарова.
Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.