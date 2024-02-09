Захарова ответила на утверждения Данилова, что пленных не было в сбитом Ил-76 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на утверждения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что пленных ВСУ якобы не было на борту сбитого в Белгородской области самолёта Ил-76.

Её слова приводит РИА Новости.

«Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока ещё помнят, что был?» — отметила Захарова.

Ранее американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.