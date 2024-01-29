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В Минэкономразвития создают департамент по взаимодействию со странами Африки

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В Минэкономразвития РФ создадут 38-й департамент, который будет заниматься вопросами взаимодействия со странами Африки, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.
В Минэкономразвития создают департамент по взаимодействию со странами Африки
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

В самом министерстве подтвердили появление нового департамента, пишет агентство.

Одним из направлений деятельности отдела будет расширение географического охвата механизмов по содействию торгово-экономическому сотрудничеству со странами Африканского континента, говорится в сообщении.

В Кремле ранее заявили, что Россия планирует и дальше расширять взаимодействие с африканскими странами. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выводит отношения со странами Африки на стратегический уровень.

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