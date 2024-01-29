В Минэкономразвития создают департамент по взаимодействию со странами Африки
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В самом министерстве подтвердили появление нового департамента, пишет агентство.
Одним из направлений деятельности отдела будет расширение географического охвата механизмов по содействию торгово-экономическому сотрудничеству со странами Африканского континента, говорится в сообщении.
В Кремле ранее заявили, что Россия планирует и дальше расширять взаимодействие с африканскими странами. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выводит отношения со странами Африки на стратегический уровень.