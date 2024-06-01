Россиянам рассказали о правилах поведения в лесу, помогающих предотвратить пожар

Эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко в беседе с RT рассказал о правилах поведения в лесу, помогающих предотвратить пожар.

В первую очередь он отметил, что в пожароопасный сезон разведение костров запрещено.

«Это самое первое и главное правило, которое должен знать каждый человек. И если он хочет пожарить шашлыки, то для этого есть выделенные места, специально оборудованные», — рассказал Бойко.

Отвечая на вопрос, каких правил стоит придерживаться при разведении костра, собеседник RT обратил особое внимание на необходимость снятия слоя земли с травой.

«Также необходимо очистить площадку от травы и листьев деревьев. Разводить костёр нужно в не менее чем 5 м от деревьев и кустов. Обязательно при себе иметь воду. Хорошо, если будут первичные средства пожаротушения в виде огнетушителя», — добавил собеседник RT.

Он также напомнил, что после того, как еда будет приготовлена, необходимо потушить костёр, пролить водой, а затем закопать угли в землю.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали, как правильно собираться в лес, а также дали советы, что делать, если вы потерялись.