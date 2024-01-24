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Песков: Россия намерена продолжить расширять взаимодействие со странами Африки

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Россия планирует и дальше расширять взаимодействие с африканскими странами. С заявлением об этом выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Россия намерена продолжить расширять взаимодействие со странами Африки
  • РИА Новости

По его словам, Россию 24 января посетил с официальным визитом президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно.

«Чад — одна из африканских стран, наш партнёр потенциальный. Все возможности нашего взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выводит отношения со странами Африки на стратегический уровень.

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