Песков: Россия намерена продолжить расширять взаимодействие со странами Африки
- РИА Новости
По его словам, Россию 24 января посетил с официальным визитом президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно.
«Чад — одна из африканских стран, наш партнёр потенциальный. Все возможности нашего взаимодействия далеко не раскрыты, есть над чем работать», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выводит отношения со странами Африки на стратегический уровень.