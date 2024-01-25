RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16

Короткая ссылка
Президент Соединённых Штатов Джо Байден направил руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей письмо, в котором призвал их одобрить продажу Турции истребителей F-16 после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.
Bloomberg: Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Президент Джо Байден обратился к законодателям конгресса с просьбой одобрить поставку Турции военных самолётов F-16», — говорится в публикации.

23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары по Швеции в НАТО является суверенным решением Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить