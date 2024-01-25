Bloomberg: Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Президент Джо Байден обратился к законодателям конгресса с просьбой одобрить поставку Турции военных самолётов F-16», — говорится в публикации.
23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары по Швеции в НАТО является суверенным решением Турции.