Bloomberg: Байден призвал конгресс одобрить продажу Турции истребителей F-16

Президент Соединённых Штатов Джо Байден направил руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей письмо, в котором призвал их одобрить продажу Турции истребителей F-16 после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО.

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Об этом пишет агентство Bloomberg. «Президент Джо Байден обратился к законодателям конгресса с просьбой одобрить поставку Турции военных самолётов F-16», — говорится в публикации. 23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары по Швеции в НАТО является суверенным решением Турции.