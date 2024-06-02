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DPA: хакеры атаковали ресурсы Христианско-демократического союза Германии

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Хакеры атаковали за неделю до выборов в ЕП (начнутся в Германии 9 июня) ресурсы крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС).

Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на МВД Германии.

Как передаёт ТАСС, масштабы кибератаки трудно оценить.

Кроме того, неизвестно, произошла ли утечка чувствительных данных.

«Характер действий указывает на очень профессионального игрока», — заявили в ведомстве.

Ранее МИД ФРГ вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемой кибератаки.

Также Евросоюз пообещал принять меры против России из-за атак хакеров APT28 на Германию.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал заявления о причастности России к кибератакам в Европе пропагандой.

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