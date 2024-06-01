Голы Карвахаля и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Боруссией» в финале ЛЧ

Мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.

Первый гол сливочных забил защитник Дани Карвахаль на 74-й минуте. Ему ассистировал Тони Кроос, подав с углового флажка. Второй мяч на счету нападающего Винисиуса Жуниора, который поставил окончательную точку в матче на 83-й минуте.

Таким образом, мадридский клуб выиграл рекордный титул Лиги чемпионов — 15-й. «Боруссия» в трёх финалах потерпела второе поражение.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан вынес трофей перед финалом Лиги чемпионов.