Голы Карвахаля и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Боруссией» в финале ЛЧ
Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0.
Первый гол сливочных забил защитник Дани Карвахаль на 74-й минуте. Ему ассистировал Тони Кроос, подав с углового флажка. Второй мяч на счету нападающего Винисиуса Жуниора, который поставил окончательную точку в матче на 83-й минуте.
Таким образом, мадридский клуб выиграл рекордный титул Лиги чемпионов — 15-й. «Боруссия» в трёх финалах потерпела второе поражение.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан вынес трофей перед финалом Лиги чемпионов.