Хуситы заявили, что атаковали авианосец и эсминец США в Красном море

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и несколько кораблей, сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сари.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на севере Красного моря с помощью нескольких ракет и БПЛА был атакован американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Сари также сообщил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, принадлежащим компаниям, которые нарушили решение о запрете прохода в порты Израиля.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.