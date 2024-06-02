RT в Telegram
Подпишись

Хуситы заявили, что атаковали авианосец и эсминец США в Красном море

Короткая ссылка
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и несколько кораблей, сообщил представитель ВС хуситов Яхья Сари.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на севере Красного моря с помощью нескольких ракет и БПЛА был атакован американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Сари также сообщил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, принадлежащим компаниям, которые нарушили решение о запрете прохода в порты Израиля.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить