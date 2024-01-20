Путин: Россия разделяет позицию Движения неприсоединения по суверенитету стран

Россия поддерживает участников Движения неприсоединения в усилиях, направленных на защиту принципов безусловного равенства всех государств, а также уважения их суверенитета. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

РИА Новости

Российский лидер в приветственном слове участникам проходящего в Кампале XIX саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения подчеркнул, что Россию с ними объединяет неприятие «неоколониалистских амбиций», двойных стандартов, силового давления и шпионажа как средств достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей. Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Советом безопасности России реализацию Концепции внешней политики страны.