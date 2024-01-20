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Путин: Россия разделяет позицию Движения неприсоединения по суверенитету стран

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Россия поддерживает участников Движения неприсоединения в усилиях, направленных на защиту принципов безусловного равенства всех государств, а также уважения их суверенитета. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия разделяет позицию Движения неприсоединения по суверенитету стран
  • РИА Новости

Российский лидер в приветственном слове участникам проходящего в Кампале XIX саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения подчеркнул, что Россию с ними объединяет неприятие «неоколониалистских амбиций», двойных стандартов, силового давления и шпионажа как средств достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Советом безопасности России реализацию Концепции внешней политики страны.

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