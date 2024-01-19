Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию Концепции внешней политики страны.

«Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации», — отметил глава государства в начале заседания.

После этого с докладом начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

В марте 2023 года Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.