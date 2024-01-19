RT в Telegram
Подпишись

Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию Концепции внешней политики страны.

«Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации», — отметил глава государства в начале заседания.

После этого с докладом начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

В марте 2023 года Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить