Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России
«Мы поговорим сегодня о реализации положений Концепции внешней политики Российской Федерации», — отметил глава государства в начале заседания.
После этого с докладом начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.
В марте 2023 года Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.
Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.