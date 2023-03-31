Лавров: в Концепции внешней политики США названы главным инициатором антироссийской линии

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В новой Концепции внешней политики России Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — отметил он.

Лавров заявил, что новой концепцией констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости.

31 марта российский президент Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет определяться с перспективами взаимодействия со странами Запада на своих условиях, когда и если их руководство «протрезвеет».

По его словам, власти США и их союзников «погрязли в пещерной русофобии».

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