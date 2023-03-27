Лавров: Россия на своих условиях определится с перспективами взаимодействия с Западом
- РИА Новости
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, власти США и их союзников «погрязли в пещерной русофобии».
«Когда и если они «протрезвеют», мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними. Будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.