Лавров: Россия на своих условиях определится с перспективами взаимодействия с Западом

Россия будет определяться с перспективами взаимодействия со странами Запада на своих условиях, когда и если их руководство «протрезвеет».

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, власти США и их союзников «погрязли в пещерной русофобии».

«Когда и если они «протрезвеют», мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними. Будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.