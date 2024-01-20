Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что киевскому режиму плевать на жизни украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Министр... признаёт, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. «Вы сможете защитить свой самый важный ресурс — своих солдат» (это означает, что мы позволим нашим погибнуть в массовом порядке)», — написал он в соцсети Х.

Ранее Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги.

Как подчеркнул украинский министр, «самое важное в данном случае — США сохраняют жизни своих солдат».