Кулеба назвал хорошей сделкой бои с ВС России в обмен на оружие и деньги США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги. Как подчеркнул украинский министр, «самое важное в данном случае — США сохраняют жизни своих солдат».

«Мы вроде как предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, вы даёте нам оружие и деньги, а мы сделаем всю работу», — сказал Кулеба во время общения с журналистами в Давосе.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.

О том, как происходят поставки оружия, рассказывал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: администрация использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.