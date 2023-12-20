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WP: США смогут направлять Киеву больше средств ПВО при экспорте из Японии

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Администрация Соединённых Штатов может увеличить объёмы поставок средств противовоздушной обороны на Украину в случае экспорта из Японии в США боеприпасов для ЗРК Patriot.
WP: США смогут направлять Киеву больше средств ПВО при экспорте из Японии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что, как ожидается, Токио на текущей неделе смягчит правила экспорта вооружений, что позволит японской стороне поставить Вашингтону «несколько десятков ракет Patriot». Отмечается, что это восполнит американские запасы и позволит США направить Киеву «больше новейших средств ПВО Украине».

При этом газета отмечает, что Япония не будет направлять Киеву ракеты-перехватчики напрямую.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон в рамках нового пакета помощи Киеву передаст Украине боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы.

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