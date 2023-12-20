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NST: Малайзия запретила Израилю использовать свою портовую инфраструктуру

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Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
NST: Малайзия запретила Израилю использовать свою портовую инфраструктуру
  • AP
  • © Vincent Thian

Об этом пишет New Straits Times.

Отмечается, что правительство страны решило не допускать в свои порты корабли под израильским флагом.

«Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно», — говорится в публикации.

Ранее хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов.

В ноябре в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно.

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