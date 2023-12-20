NST: Малайзия запретила Израилю использовать свою портовую инфраструктуру
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Об этом пишет New Straits Times.
Отмечается, что правительство страны решило не допускать в свои порты корабли под израильским флагом.
«Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно», — говорится в публикации.
Ранее хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов.
В ноябре в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно.