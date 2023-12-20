NST: Малайзия запретила Израилю использовать свою портовую инфраструктуру

Малайзия запретила израильской судоходной компании ZIM использовать свою портовую инфраструктуру в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Об этом пишет New Straits Times.

Отмечается, что правительство страны решило не допускать в свои порты корабли под израильским флагом.

«Кроме того, в отношении любых судов, следующих в Израиль, наложен запрет на погрузку грузов в портах Малайзии. Оба этих ограничения вступают в силу немедленно», — говорится в публикации.

Ранее хуситы заявили, что будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов.

В ноябре в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно.