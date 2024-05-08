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The Economist: украинские фермеры используют конфликт, чтобы не платить налоги

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Украинские фермеры получают выгоду от конфликта, так как могут уклоняться от уплаты налогов, сообщает The Economist.
The Economist: украинские фермеры используют конфликт, чтобы не платить налоги
  • Gettyimages.ru

«Предприятия пользуются хаосом и увиливают от уплаты справедливой доли в бюджет. И особенно это верно для сельского хозяйства, на которое до боевых действий приходилось до 40% доходов украинского экспорта», — приводит публикацию РИА Новости.

Авторы выяснили, что есть несколько способов уйти от уплаты налогов. Первый — использовать наличный расчёт и бартер. Второй предусматривает объявление своих полей непригодными для сельхоздеятельности якобы из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов, а это позволяет не декларировать собранный урожай. И третий — подделка документов с занижением доходов на экспорте.

Ранее сообщалось, что госбюджет Украины из-за уменьшения импорта товаров и услуг, вызванного транспортной блокадой на границе с Польшей, потерял в феврале до $400 млн.

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