Al Mayadeen: в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно

В Аравийском море судно, принадлежащее Израилю, подверглось обстрелу. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 24 ноября. «Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян», — говорится в сообщении. После обстрела судно, как утверждается, загорелось. Подробности произошедшего не приводятся. 19 ноября движение «Ансар Аллах» проинформировало о захвате арендованного компанией Израиля судна.