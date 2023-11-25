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Al Mayadeen: в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно

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В Аравийском море судно, принадлежащее Израилю, подверглось обстрелу. Об этом информирует телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
Al Mayadeen: в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно
  • Gettyimages.ru
  • © Debashish_Bhattacharya

По данным телеканала, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 24 ноября.

«Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян», — говорится в сообщении.

После обстрела судно, как утверждается, загорелось.

Подробности произошедшего не приводятся.

19 ноября движение «Ансар Аллах» проинформировало о захвате арендованного компанией Израиля судна.

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