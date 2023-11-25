Al Mayadeen: в Аравийском море обстреляли принадлежащее Израилю судно
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По данным телеканала, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 24 ноября.
«Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян», — говорится в сообщении.
После обстрела судно, как утверждается, загорелось.
Подробности произошедшего не приводятся.
19 ноября движение «Ансар Аллах» проинформировало о захвате арендованного компанией Израиля судна.